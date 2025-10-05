Akyazı Belediyesi, Filistin halkına destek olmak ve yaşanan zulme dikkat çekmek gayesiyle belediye binasının cephesine Filistin bayrağı yansıttı, belediyeye ait hizmet araçlarına da Filistin bayrakları astı.

Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak gayesiyle Akyazı Belediyesi’nin faaliyetleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde düzenlenen ve çok sayıda Akyazılının katıldığı ‘Gazze Gecesi’ programının ardından yine Filistin halkına destek olmak gayesiyle bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Akyazı Belediyesinin binasına Filistin bayrağı yansıtılırken belediye araçlarının üzerine de Filistin bayrakları asıldı.

Akyazı halkının her zaman Filistin’in, Gazze’nin ve tüm mazlumların yanında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Biz, mazlumun yanında olmayı bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Filistin’de yaşananlar tüm insanlığın meselesidir. Düzenlediğimiz programlar ve farkındalık çalışmaları ile onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz ve yaşanan zulme sessiz kalmadığımızı ifade ediyoruz. Zalime karşı durmaya, son nefesimize kadar yeryüzündeki tüm mağdur ve mazlumları savunmaya ve hakikati yılmadan yorulmadan haykırmaya devam edeceğiz" dedi.