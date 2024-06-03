Bilecik’te Filistin’de yaşanan olaylar için eller semaya açıldı.

Türkiye’de tüm camilerde Gazze’deki soykırım ve katliam için ilahi huzurda niyazda bulunuldu. Bu kapsamda Bilecik’te başta Yediler Camii olmak üzerek bütün camilerde İsrail’in Gazze’de ve Refah’ta yaptığı soykırım saldırıları sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yediler Camii’nde düzenlenen programa katılan İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, İsrail’in yaptığı saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden Filistinliler ve şehitler için dua etti.