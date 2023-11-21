Gazze'deki savaşın 46. gününde İsrail'in devam eden saldırılarına dair gelişmeler yaşanıyor. Hamas, Katar'ın aracılığıyla İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasına yaklaşıldığını belirtti. Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, detayların ilerleyen saatlerde açıklanacağını ifade ederek anlaşma gereğince yardımların girişi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasının beklendiğini vurguladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sürekli ihlallerine karşı verilen saldırılarda rol alırken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. 7 Ekim'deki saldırılarda İsrail'de 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsrailli'nin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail ordusuna göre Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümete göre ise 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldü. Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneleri zorla tahliye etmek için yerleşkelerini vurarak on binlerce yaralı ve sivilin sığındığı hastaneleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bölgedeki çatışmaların yanı sıra İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki sınır çatışmalarında 8 Ekim'den bu yana 76 Hizbullah mensubu öldü. A Haber ekipleri, bölgedeki son durumu aktarmaya devam ediyor.

Son Durum

Gazze'deki trajik durum, 46. gününde de sürerken Hamas'tan önemli bir açıklama geldi: "Filistinli kadın ve çocuklara karşılık İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakacağız." Diğer yandan müzakereler devam ediyor, esir takası ve ateşkes olasılığı güçleniyor. Detaylar Katar tarafından açıklanacak.

Ancak İsrail'in Gazze'yi işgali ve kara saldırıları devam ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi tanklarla hedef alınıyor, uçaklar etrafına bomba atıyor. Güneyde bulunan Han Yunus bölgesinde ise İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bölgede bulunan Nasr Hastanesi hedef alınıyor. Bu saldırılarda birçok kişi hayatını kaybederken dün Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da 17 kişi yaşamını yitirdi.