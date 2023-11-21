Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülen Van Gölü'ndeki kirlilik çalışması çerçevesinde elde edilen çarpıcı veriler hem balık türlerini hem de insan sağlığını tehdit eden bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı, gölde yürütülen çalışmalarda göl dibinde yüksek miktarda atık plastiklerin tespit edildiğini ve inci kefallerinin mikroplastiklere maruz kaldığını açıkladı. YYÜ'ye ait gemiyle gerçekleştirilen çalışmalarda Van Gölü'nün dibinde önemli miktarda atık plastik belirlendi. Sadece Van Gölü'nde yaşayabilen inci kefalinin yaşam alanlarındaki araştırmalarda ise göl dibinde 5 milimetreden az mikroplastiklerin tespit edildiği ortaya çıktı. Analizler ayrıca balıkların plankton yerine zaman zaman bu mikroplastikleri tükettiğini gösterdi.

Gölde Ciddi Oranda Plastik Atık Mevcut!

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı, "Van Gölü'nde ciddi bir plastik atık problemi olduğunu tespit ettik. Mikroplastiklerin inci kefallerinin yaşam alanlarında yoğun olarak bulunması, bu balıkların sindirim sistemlerinde yüksek miktarda mikroplastik barındırdığını gösteriyor. Bu durum, inci kefallerinin toksik etkilere maruz kalma riskini artırabilir" şeklinde açıklamada bulundu.