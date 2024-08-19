İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane’de meydana gelen ve 2 Filistinlinin hedef alındığı silahlı saldırıya ilişkin detayları açıkladı. Açıklamaya göre, olayla bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı ve 2 silah ele geçirildi.

Olay, 18 Ağustos 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta gerçekleşti. Park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla düzenlenen saldırıda, Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas yaşamını yitirdi. Abdulkadir Anas’ın yanında bulunan F.M. ve koruması E.K. yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Yaralılar, F.M. ve E.K., hastaneye kaldırıldı. F.M.’nin durumunun ağır olduğu, E.K.’nin ise durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde susturucu takılmış bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve olay yerinde yapılan araştırmalarda Abdulkadir Anas, F.M. ve E.K.'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığını belirtti. İlk müdahalenin ardından Abdulkadir Anas’ın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan F.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.K.’nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, olay yerindeki güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda şüphelilerin 3 farklı araç kullanarak kaçtıkları tespit edildi. İki araç bulunurken, bunlardan birinde silah ele geçirildi. Olayın failleri olduğu belirlenen kişiler arasında G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. bulunuyor. Şüphelilerden G.S., T.S. ve S.A.’nın olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Kırklareli’nden yurt dışına kaçtığı belirlendi. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, L.E.E.'nin olayda faillerin ulaşımını sağladığı ve 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli’de silahlı saldırıya uğradığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. L.E.E. ve kaçışlarına yardım eden 4 kişi yakalandı ve 2 silah ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.