İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, İsrail tarafından Filistinlilere verilen idam kararına tepki gösterildi ve İran'a destek verildiği belirtildi.

Arnavutköy Kent Konseyi öncülüğünde Taşoluk Yeşil Camii önünde düzenlenen basın açıklamasına Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını Arnavutköy Kent Konseyi Başkan Vekili Avukat Melik Döngelci yaptı. Melik Döngelci, Filistin'de yaşananlara ve komşu ülkelerdeki savaşlara dikkat çekerek İsrail'e tepki gösterdi. Filistin'de uzun yıllardır süren şiddetin son dönemde daha da arttığını belirten Döngelci, 'İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü sistematik şiddet, insanlık vicdanını hedef alan bir noktaya ulaşmıştır. Zulmü lanetliyoruz. Türkiye, tarihi sorumluluğuyla bu zulmün karşısında durmaya devam etmektedir' dedi. Boykot çağrısında bulunan Döngelci, 'Zulme karşı durmak sadece sözle değil, eylemle mümkündür. İsrail ve ABD'nin zulmünü finanse eden odaklara karşı boykot bir şuur haline getirilmelidir' diye konuştu. Açıklamada ayrıca, Filistin ve İran'a destek vurgusu yapılırken, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceği belirtildi.