Edirne’nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Yunanistan’a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

İpsala ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında 7 farklı suçtan 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan bir şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında askeri yasak bölgede yakalandı. Firari hükümlü şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.