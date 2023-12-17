Son derece lezzetli tariflerden biri olan fırında ördek aslında pişirmesi son derece kolay olan tariflerden biri. Pişirme süresi biraz uzun olduğu için pek çok kişi tarafından zor gibi görülse de pişirme noktasında çok bir zorluk bulunmuyor. Ördek temin etmek için kasaplarla görüşmek gerekiyor. Her kasapta sürekli olarak bulmak ne yazık ki mümkün değil.

Küçük bir ördek ortalama bir aile için yeterli olacaktır. Bunun dışında etin marine olması için bir gece sos içinde bekletilmesi gerekiyor. Ördek zor bulunsa da hem tavuktan daha lezzetli hem de daha doyurucu olmaktadır. Büyük porsiyonu ile tavuktan daha ekonomik bir yemek seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kullanılacak Malzemeler

l 1 Adet küçük boy ördek

l Sarımsak

l Soya sosu

l 2 Çay kaşığı toz zencefil

l 1 yemek kaşığı bal

l 2 tatlı kaşığı beyaz sirke

l 2 tatlı kaşığı bal

l 3 tatlı kaşığı yoğurt

l Soğan

l Karabiber, Tuz

l Yoğurt

Krep İçin:

l 1 Bardak süt

l 1 Bardak un

l Yarım su bardağı mısır unu

l Zeytinyağı

l 3 Adet yumurta

Püf Noktalar

l Ördek bir gece boyunca sosta bekletilerek marine edilir ve bu süreçte buzdolabında bekletilir. Pişirmeden 2 saat önce dolaptan çıkarılarak oda sıcaklığına getirilir.

Fırında Ördek Nasıl Yapılır?

l Sirke, sarımsak, zencefil, susam yağı, soya sosu, yoğurt, bal ile rendelenmiş soğanları birleştirerek marine sosunu elde edin.

l Ördeği bir gece önceden bu sosa yatırın ve bekletin.

l Ördeği pişirmeden önce fırına girebilecek büyüklükte bir tencereye koyun ve sostan bir kez daha üzerinde gezdirin.

l Ardından üzerini yağlı kağıt ile sarın ve tencere kapağını kapatın.

l Önceden ısıtılmış fırında 200 °C sıcaklıkta 1 saat ile 3 saat aralığında pişirin.

l Pişirme işleminin son 15 dakikasında tencere dibindeki ördeğin suyunu fırça ile ördeğin üzerine sürün ve kapağı açık pişirmeye devam edin.

l Yumurta, süt, un ve mısır unuyla krep karışımını hazırlayın ve kreplerinizi yapın.

l Krepler piştikten sonra ördeğinizi de uygun şekilde keserek kreplerin üzerine alın.