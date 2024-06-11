Balıkesir Burhaniye ilçesinde, fırtınanın vurduğu Pelitköy İçmeler Halk Plajı belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Bayrama sayılı günler kala Pelitköy İçmeler Halk Plajı, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla temizlendi. Lodos fırtınası etkisiyle Pelitköy İçmeler Halk Plajında sağlam kalan Burhaniye Belediyesi tarafından yaptırılan mavi bayrak direğinin kaldığını belirten vatandaşlar, "Yaz aylarında bayram tatili, hafta sonu ve okulların tatile girmesiyle plajlarda adım atılacak yer kalmıyor. İskelenin yenilenmesinde, çevre sitelerin organize olmasında çok geç kalındı. İskelenin özellikle bayram yoğunluğunda kullanılması büyük bir risk taşıyor. Umarım iskele onarımı da bayram öncesine yetişir. Artık bu plaja, üvey evlat muamelesi yapılmasın" diye konuştu.