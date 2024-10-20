Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması halinde, hem alıcıya hem de satıcıya her bir tespit için artırımlı vergi cezası uygulanacak.

KADEME KADEME CEZA UYGULANACAK!

Konuya ilişkin bir örnek vermek gerekirse; fatura düzenlenmemesi durumunda, birinci tespitte asgari ceza tutarı 10 bin lira, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira ve beşinci tespitte 50 bin lira olarak belirlenmiştir. Altıncı ve sonraki tespitlerde ise ceza tutarı 100 bin liraya kadar yükselecek.

5 GÜN DETAYI

Belge düzenleme yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, alıcının durumu vergi dairesine en geç 5 iş günü içinde bildirmesi durumunda alıcıya ceza uygulanmayacak.

3 KAT DAHA FAZLA CEZA ÖDEYECEKLER

Buna göre, fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmediği durumlarda, belgeyi almakla yükümlü kişiler kendilerine belge düzenlenmediğini 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirlerse bu kişilere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Belgeyi düzenlemeyenler ise 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Ayrıca, satıcı alıcıya Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen belgeler dışında farklı bir belge verirse ve alıcı bu durumu 5 iş günü içinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirse, alıcıya ceza uygulanmayacak; ancak satıcıya 6 kat artırımlı ceza kesilecek.

YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILDI!

Düzenlemede kayıt dışı olarak faaliyette bulunan kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve örneklere de yer verildi.

Bu kapsamda, vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirmeden faaliyette bulunanlara kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Mükellefiyet tesis ettirildikten sonra, mükellefiyet tarihinden önceki dönemler için daha sonra yeni bir tarhiyat yapılması durumunda da cezalar artırımlı tatbik edilecek.

Öte yandan, dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama bilgilerine ilişkin bildirimlerin yapılmaması, eksik veya yanıltıcı yapılması durumunda da her bir bilgi için ayrı ayrı ceza uygulanacak.