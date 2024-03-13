Doku ve organları başka yerlere kayması durumunda oluşan ve ağrılarla beraber seyreden bir çeşit anatomik yapının bozulmasına fıtık denir. Fıtık oluşumu birçok bölgede oluşmakla birlikte seyreden çeşitler alanında da farklılıklar yer almaktadır. Fıtık ağrısı birçok ağrıların yanı sıra tedavi olunmadığında ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Ameliyat evresine kadar giden fıtık tedavileri arasında en belirgin olan yöntemler arasında yer almaktadır.

Fıtık Çeşitleri

Fıtık çeşitleri arasında bulunan boyun, kasık, bel, mide, göbek gibi birçok başlık altında tanımlanan fıtık çeşitleri yer almaktadır. Her bir fıtık tedavisi de fıtığın yerine ve derecesine göre farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda seyreden yöntemler beraberinde birçok etki ve baz alınarak oluşturulmaktadır.

Bel fıtığı, Belirtisi ve Tedavisi

Bel fıtığı, omurga disklerinin zedelenmesi ve hasar görmesi durumunda yırtılması sonucu oluşan hasara denmektedir. Genellikle bel ve bacakta oluşan ağrılar dahilinde anlaşılan bu bağlamda sebebiyet veren bir türdür. Uyuşukluk bununla birlikte güç kaybına da sebep olmaktadır. Hareket kısıtlığına sebebiyet vermesinden dolayı oldukça dikkat gerektiren bir fıtık türü olarak bilinmektedir.

Fıtık tedavisi yöntemi öncelikli olarak ilaçlar dahilinde uygulanmaktadır. Aksi oluşumda daha fazla sorunlar meydana gelerek bu bağlamda izlenilmesi gereken yol ise ameliyattır. Ameliyat evresinden sonra kesinlikle dikkatli bir süreç izlenmeli bu aşamada fizik tedavisi aksatılmadan yapılmalıdır. Eğer yaşanılan bir aksaklıkta yürüyememe sorunu yaşamak zorunda kalmanız da mümkündür. Ülkemizde fıtık çeşitlerinden en yaygın olanı bel fıtığıdır.

Göbek Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi

Göbek fıtığı, göbek deliğinin çevresinde oluşan ve bu alanda şişliğe sebebiyet vermesi ile meydana gelen bir oluşumdur. Genellikle yetişkinlerde daha kolay anlaşılan göbek fıtığı bebeklerde anlaşılma evresi oldukça zordur. Ancak bebeklerde anlaşılma iki şekilde tespit edilir. İlk olarak bebeğin öksürmesi durumunda yaşadığı zorluk, aynı bağlamda ağladığı zaman ortaya çıkarak anlaşılmaya başlanılır. Çocuklarda fıtık ağrı vermese de yetişkinler de ne yazık ki bu süreç karında oluşan ağrılar dahilinde sebep olmaktadır. Genel itibari ile doğum sonrası kadınlarda görülme olasılığı oldukça yüksektir.

Göbek fıtığı tedavisi öncelik olarak ilaçlar ile bir süreç izlense de ne yazık ki ameliyata sebep olan durumlar oluşmaktadır. Ameliyattan sonra hasta kesinlikle yaşanılacak bir mikrop evresine engel olması gerekmektedir. Aksi sonuçlar hasta için daha kötü durumlara yol açacaktır. Dikkat edildiği sürede hasta en kısa süre zarfında iyileşecektir.

Kasık Fıtığı, Belirtileri ve Tedavisi

Kasık fıtığı, oldukça fazla bir sıklıkta görülen kasık şişliği sayesinde anlaşılan ve oluşan bir fıtık türüdür. Kasık fıtığı çok fazla şişlik ile oluşmaktadır. Şişkinliği anlayabilmek için ıkınma anında boy göstermesidir. Bazen de ayaktayken ve öksürürken meydana gelmektedir. Şişkinliğe bastırıldığı anda yanma hissi oluşumu,bastırılınca hava varmış hissi,ağrılar ile anlaşılmaktadır. Bulantı, ağrı, iştahsızlık, ateş, şiddetli karın ve kasık ağrıları seyrini göstermektedir.

Yaşanılan tedavi evresi kasıkta tekrar oluşuma sebebiyet vermemek için dikkatli yollar izlenilmek gerekmektedir. Gerekli ilaçlar ve ameliyat sonrası doktorunuzun verdiği komutlar dahilinde hareket etmeli ve bu bağlamda bir sürece girmeniz gerekmektedir. Eğer dikkat etmezseniz fıtık oluşumu tekrar edecek ve daha ciddi sorunlara sebebiyetle karşınıza çıkacaktır.

Boyun Fıtığı,Belirtileri ve Tedavisi

Boyun fıtığı, Omurlar arasındaki disklerin yer değişimi sonucu meydana gelen ağrılar ile anlaşılan bir fıtık çeşididir. Hareket kısıtlığı sağlayan boyun fıtığı oldukça ciddi bir fıtık türüdür. Boyun fıtığı belirtileri arasında sinirlere baskı yapması sonucu kollara ağrı vermektedir. Boyun fıtığı belirtileri için söylenecek bir diğer özellik ise sırtta oluşan ağrılar dahilinde anlaşılmaktadır. Ülkemizde fıtık çeşitleri bakımından en yaygın ikinci fıtık çeşididir.

Boyun fıtığı belirtileri sınıfında güç kaybı oluşumu, baş dönmesi, kulak çınlaması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok sebep görülmektedir.. Fakat her görülen boyun fıtığı belirtileri boyun fıtığı habercisi de değildir. Geniş bir muayene sonucu anlaşılır boyun fıtığı bu belirtiler ile boyun fıtığı şüphesi oluşumu da oldukça yaygındır.

Boyun fıtığı tedavisi oldukça meşakkatli bir süreç izlenir. Fıtığı tedavisi ilaçlar ve fizik tedavisi aşamasında en önemli bir süreçle karşımıza çıkmaktadır. Boyunda olması tehlike arz ettiği için tedavilere dikkat etmeniz gerekmektedir. Boyun kaslarınızı güçlendirmek adına egzersizler yapılmalı, Kas gevşetici kremlerini kullanılmalı, ağrı oluşumu için doktorunuzun verdiği ağrı kesiciyi kullanmalıdır.

Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken aşamalar elbette ki bulunmaktadır. Bilgisayar başında bulunuyorsanız duruşunuzu değiştirmeli ve dikkat etmelisiniz. Yürürken dik yürümeli ve başınızı kesinlikle öne eğmeyin. Boyunuza kesinlikle yük ve basınç vermemelisiniz. Yaptığınız sporlara dikkat etmeli boyunu zorlayacak hareketlerden kaçınılmalı. Düzenli olarak egzersizlerinizi uygulamalı ve mümkün ise yüzmeniz de gerekmektedir. Amaç boyun kaslarınızı güçlendirmek olmalıdır unutmayınız.

Ameliyat Yeri Fıtığı

Ameliyat yeri fıtığı daha önce yapılan ameliyat yeri kesi yerinde oluşan bir fıtık çeşididir. Ameliyat geçiren kişiler dolayında gibi bir oranla görülmesi mümkün olmuştur. Kesi yeri fıtığı hastanın oluşturduğu sebeplerden ve ameliyattan oluşan bazı sebeplerden meydana gelmektedir. Ameliyat esnasında kullanılan yanlış bir yöntem sonucu meydana gelmesi olabilecek bir olasılık yüksekliği olması da ayrı bir önemli noktadır. Hastaya ait nedenler ise her hangi bir hastalığı bulunması durumunda oluşabilecek sorunlar dahilinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar diyabet, anemi, kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, beslenme bozukluğu, doku hastalığı ve kanser gibi sistematik hastalıklar ile yara iyileşmesini bozan ilaç kullanımıdır.

Bu sayede ilaç kullanımı oldukça önem taşımaktadır. Operasyon sonrası oldukça dikkat edilmeli ve bu sürede zorlayıcı hareketlerden kaçınmalı bu aşamada dikkat etmeniz gerekmektedir. Çok fazla zorlayıcı harekette bulunmanız fıtık oluşumuna sebebiyet vermektedir. Ne olursa olsun kesinlikle sorunu dikkate alarak o bağlamda hareketlerinize dikkat etmelisiniz. Fıtık aşamasında dikkatli yollar izlenildiğinde kurtulmanız mümkün olacak bir süreçtir. Böylelikle eski halinize kavuşmanız sağlanacaktır.