Darıca Büyük Anadolu Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Emre Özdemir, göz kapağı estetiği (blefaroplasti) hakkında açıklamalarda bulundu. Göz çevresinin genç ve enerjik görünmenin en belirgin göstergelerinden biri olduğunu belirten Özdemir, göz kapaklarındaki sarkma ve torbalanmaların kişiye yorgun ve yaşlı bir ifade verdiğini söyledi.

Kişiye özel cerrahi planlama ve uygun cerrahi tekniklerle iz kalmadan, doğal ifadeyi bozmadan daha genç ve dinamik bakışlar elde etmenin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Özdemir, blefaroplastinin sadece estetik amaçlarla değil fonksiyonel faydalar sağlamak için de uygulandığını dile getirdi.

"Daha iyi görme elde edilebiliyor"

Blefaroplastinin göz kapaklarındaki fazla deri ve yağ dokusunun kişiye özel cerrahi planlamayla çıkarılması işlemi olduğunu belirten Dr. Özdemir, "Blefaroplasti ile sadece estetik kaygılar değil, aynı zamanda görme alanını daraltan üst kapağın sarkması gibi sorunlar da giderilerek daha iyi görme elde edilebiliyor. Kişiye özel cerrahi planlama ile doğal ve genç görünüm elde edilebilmektedir" dedi.

"Genetik nedenlerle genç yaşlarda da uygulanabiliyor"

İşlem için uygun adaylara ilişkin bilgi veren Özdemir, "Genellikle 35 yaş ve üzeri bireylerde uygulanmakla birlikte, genetik nedenlerle daha genç yaşlarda da bu işlem için uygun adaylar bulunabiliyor. Belirgin sarkma, torbalanma veya kırışıklığı olanlar, genel sağlık durumu iyi olanlar ve gerçekçi beklentilere sahip kişiler bu işlemden en çok fayda görecek kesimdir" diye konuştu.

"İşlem yaklaşık 45 dakika ile 1 saat sürüyor"

Blefaroplasti işleminin lokal anestezi altında gerçekleştirildiğini kaydeden Dr. Özdemir, "İşlem yaklaşık 45 dakika ile 1 saat sürmektedir. İşlem öncesinde hastaların istekleri ve göz kapağının anatomik yapısına göre kişiye özel çizim yapılır. Kullandığımız gizli dikiş tekniğiyle izler minimal kalır. Şişlik ve morluklar birkaç hafta içinde kaybolur, hastalar ameliyat sonrasında günlük yaşamlarına devam edebilirler" şeklinde konuştu.

"Sonuçlar uzun yıllar kalıcı olabiliyor"

Blefaroplastinin sağladığı faydalara da değinen Özdemir, "Daha genç, dinç ve aydınlık bir bakış kazanılırken görme alanı genişler, göz yorgunluğu azalır, makyaj yapmak kolaylaşır ve kişinin özgüveni artar. Sonuçlar genellikle uzun yıllar kalıcıdır ve doğal bir görünüm sunar" ifadelerini kullandı.

"Doğru hekim seçimi hayati önem taşıyor"

Her cerrahi işlemin ciddi bir karar olduğuna dikkat çeken Dr. Halil Emre Özdemir şunları söyledi:

"Deneyimli bir göz hastalıkları uzmanıyla ayrıntılı muayene yapılması, risklerin ve faydaların net şekilde konuşulması esastır. Doğru hekim seçimi sağlığınız ve memnuniyetiniz için hayati önem taşır."