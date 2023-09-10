Sporun sağlığınız ve mutluluğunuz için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ve daha aktif olarak spor yapmak istiyorsunuz ancak işlerinizin yoğunluğu, günlük ev işleri, işiniz ve arkadaşlarınız ile zaman geçirmek derken zamanlama konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Uyku için kalan zamanınızdan da egzersize ayırmak zor olabilir.

Öyleyse spor için nasıl zaman bulabilirim? Bu sorunun anahtarı sporu yaşam tarzı haline getirmek ve esnek olabilmektir. Ve unutmayın ki sadece standart egzersiz programları değil yapacağınız tüm fiziksel aktiviteler sizi daha sağlıklı bir hale getirecektir.

Evde yapılacak fitnes için yapılan ayarlamalar

Evde oturmak hiçbir iş yapmadan miskin miskin oturmak demek değildir. Evde fitnesi öncelik haline getirmek için;

Erken kalkmak . Her zaman uyandığınız saatten 30 dakika önce uyanarak koşu bandında ya da sokaktaki yürüyüş yolunda yürüyebilirsiniz.

. Her zaman uyandığınız saatten 30 dakika önce uyanarak koşu bandında ya da sokaktaki yürüyüş yolunda yürüyebilirsiniz. Ev işlerini sayın . Kalp ritminizi arttıracak kadar hızlı ve tempolu işleri (küvet fırçalamak, yer silmek ve diğer ev işlerini yapmak gibi) yapın. Işarıda yapılan işlerde sayılmaktadır. Çim biçme makinası ile çim biçmek kalori yakmak için süper bir çözümdür. Kazmak kol ve bacaklarınızı çalıştırırken, çapalamak kol ve sırt kaslarınızı çalıştırmaktadır.

. Kalp ritminizi arttıracak kadar hızlı ve tempolu işleri (küvet fırçalamak, yer silmek ve diğer ev işlerini yapmak gibi) yapın. Işarıda yapılan işlerde sayılmaktadır. Çim biçme makinası ile çim biçmek kalori yakmak için süper bir çözümdür. Kazmak kol ve bacaklarınızı çalıştırırken, çapalamak kol ve sırt kaslarınızı çalıştırmaktadır. TV izlerken aktif olun . Favori programınız başladığında el ağırlıkları kullanabilir, sabit bisiklet binebilir ya da germe hareketleri yapabilirsiniz. Kanal değiştirmek ya da sesi açmak için ayağa kalkabilirsiniz.

. Favori programınız başladığında el ağırlıkları kullanabilir, sabit bisiklet binebilir ya da germe hareketleri yapabilirsiniz. Kanal değiştirmek ya da sesi açmak için ayağa kalkabilirsiniz. Tüm aileyi buna dahil edin. Akşam yemeğinden önce veya sonra ailece yürüyüşe çıkabilirsiniz. Yakalamacılık oynayabilirsiniz. Bisikletiniz varsa binebilirsiniz. 30 dakikalık devamlı aktiviteler ile kısa ama faydalı spor yapabilirsiniz.

Akşam yemeğinden önce veya sonra ailece yürüyüşe çıkabilirsiniz. Yakalamacılık oynayabilirsiniz. Bisikletiniz varsa binebilirsiniz. 30 dakikalık devamlı aktiviteler ile kısa ama faydalı spor yapabilirsiniz. Bu planın içerisine köpeğinizi de dahil edin. Fino veya Fluffy ile günlük yürüyüşler yapabilirsiniz. Bir köpeğiniz yoksa, bir tane edinin. Hareketli bir köpekse size ayakkabılarınızı bağlamak için ihtiyacınız olan tüm motivasyonu verebilir.

İş Yerinde Egzersiz

İş yaparken daha fazla fiziksel aktiviteyi sığdırmak isterseniz;

Gidiş gelişlerinizi en iyi şekilde yapın. Yürüyerek yada bisiklete binerek işe gidebilirsiniz. Eğer otobüs kullanıyorsanız birkaç durak öncesinden inebilir ve geri kalan yolu yürüyebilirsiniz.

Yürüyerek yada bisiklete binerek işe gidebilirsiniz. Eğer otobüs kullanıyorsanız birkaç durak öncesinden inebilir ve geri kalan yolu yürüyebilirsiniz. Kullanabildiğiniz zamanlarda merdiven kullanabilirsiniz . Bir başka katta toplantınız varsa asansörden birkaç kat önce inip merdiven kullanabilirsiniz. Asansörü tamamen yok sayıp sadece merdiven kullanmanız çok daha iyi olacaktır.

. Bir başka katta toplantınız varsa asansörden birkaç kat önce inip merdiven kullanabilirsiniz. Asansörü tamamen yok sayıp sadece merdiven kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Spor molaları verebilirsiniz. Salonda kahve yada atıştırmalık tüketmektense kısa yürüyüşler yapabilirsiniz.

Salonda kahve yada atıştırmalık tüketmektense kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Öğlen yemeği yürüyüş grubu oluşturun . Düzenli, rutin bir şekilde iş yerinizdeki çalışma arkadaşlarınız ile olan dayanışma spor programınıza yardımcı olabilir.

. Düzenli, rutin bir şekilde iş yerinizdeki çalışma arkadaşlarınız ile olan dayanışma spor programınıza yardımcı olabilir. Takvimde işaretleyin . Gün boyunca sanki bir randevunuz varmış gibi fiziksel aktiviteler planlayın. Uyamadığınız durumlarda egzersiz programlarınızı değiştirmeyin.

. Gün boyunca sanki bir randevunuz varmış gibi fiziksel aktiviteler planlayın. Uyamadığınız durumlarda egzersiz programlarınızı değiştirmeyin. Yolda da ertelemeyin. İş için seyahate gidiyorsanız, önceden planlarınızı yapın. Yanınızda atlama ipi getirebilir ya da fitness salonu olan bir otel tercih edebilirsiniz. Havaalanında beklemek durumunda iseniz çantanızı alıp yürüyüş yapabilirsiniz.

Fitness ayarlamak için daha fazla ipuçları

Yukarıda belirtilenlere ek olarak rutin birkaç aktivite daha ekleyebilirsiniz;

Getir-götür işlerinden zevk almak. Eğer bakkal, alışveriş merkezi, park gibi alanlar da işiniz varsa ekstra yürüyüşler yapabilirsiniz. Daha fazla vaktiniz varsa alışveriş öncesi bir yada iki tur yürüyebilirsiniz. Egzersiz için zaman bulabileceğinizi düşünerek arabanızda bir çift spor ayakkabısı bulundurmalısınız.

Eğer bakkal, alışveriş merkezi, park gibi alanlar da işiniz varsa ekstra yürüyüşler yapabilirsiniz. Daha fazla vaktiniz varsa alışveriş öncesi bir yada iki tur yürüyebilirsiniz. Egzersiz için zaman bulabileceğinizi düşünerek arabanızda bir çift spor ayakkabısı bulundurmalısınız. Aktif geziler planlamak. Doğa yürüyüşleri, aile ile hayvanat bahçesi gezmesi ya da bir arkadaşınızla tarihi bir mekan gezmek tercih edilebilir.

Doğa yürüyüşleri, aile ile hayvanat bahçesi gezmesi ya da bir arkadaşınızla tarihi bir mekan gezmek tercih edilebilir. Sosyal Olun. Bir dans grubu, yürüyüş grubu ya da golf kulübüne üye olabilirsiniz. Bir tanesine üye olmanız diğerleri için sizi cesaretlendirebilir.

Bir dans grubu, yürüyüş grubu ya da golf kulübüne üye olabilirsiniz. Bir tanesine üye olmanız diğerleri için sizi cesaretlendirebilir. Bir klübe katılın. Yerel bir alan için futbol ya da voleybol takımına kaydolun. Ekip olarak taahhüt vermek sizi motive edecektir.

Yerel bir alan için futbol ya da voleybol takımına kaydolun. Ekip olarak taahhüt vermek sizi motive edecektir. Bir spor merkezine katılın. Yakınlarınızda bulunan bir spor merkezine üye olun. Buradaki maliyetler ek bir teşvik olabilmektedir.

Fiziksel aktiviteleri gün içerisine yaymanın tek bir en iyi yolu yoktur. Yaşam tarzınız, iş ve aile sorumluluklarınız spor için en uygun zamanı size belirtebilir. Sizin için işe yaradığını düşündüğünüz günlük fiziksel aktiviteleri alışkanlık haline getirebilirsiniz.