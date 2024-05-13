Genç tiyatro oyuncusu ve yönetmen Bedirhan Sezer, teatral bağlamda hareketin fizikselliğine odaklanan bir tiyatro türü olarak tanımlanan fiziksel tiyatroyu, Türkiye’den sonra ABD’de yaygınlaştırmak istediğini açıkladı.

İstanbul’da başladığı tiyatro serüvenini ABD’de sürdüren yetenekli genç oyuncu ve yönetmen Bedirhan Sezer, heyecan verici bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. ABD ve Türk tiyatrosuna yenilikçi bir soluk getirmeyi hedefleyen Bedirhan Sezer fiziksel tiyatro oyunu projesini hem ABD’de hem de Türkiye’de hayata geçirmek için kolları sıvadı. Sezer, Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından Türkiye’nin birçok yerinde sahnelediği projesini şimdi ABD’deki kitlelere ulaştırmak istiyor.

Bedirhan Sezer, Fiziksel tiyatro projesiyle dikkat çekiyor

ABD’de eğitim alan Bedirhan Sezer, "Fiziksel tiyatro, insan bedenini dramatik anlatım sürecinin merkezinde tutuyor. Bedensel hareketler çoğunlukla soyut ve stilize bir sunum şeklinde ortaya çıkıyor. Performans sanatçıları neredeyse hiç sözcük kullanmadan fikirlerini kendi koreografilerinde hareketsel olarak ifade ediyor. Fiziksel tiyatroyu Türkiye’de geniş kitlelere ulaştırdıktan sonra şimdi ise ABD için çalışmalarını sürdürüyorum" dedi.

Tek kişilik performansı beğeni topladı

Son olarak, hocası Coşkun Irmak’ın eseri ‘Kuş’u fiziksel tiyatroya uyarlayan Sezer, tek kişilik performansı ile birlikte önemli başarı elde etti. 10 aylık prova süreci sonrasında 25 oyun temsili kapalı gişe oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Sezer, yenilikçi yaklaşımıyla Türk tiyatro sahnesine farklı bir soluk getirdiğini bundan sonra Amerikalı tiyatroseverlere sunmak istediğini açıkladı.

Dünyaca ünlü isimlerle birlikte eğitim aldı

Verilen bilgiye göre, dünyaca ünlü senarist Robert McKee’den aldığı eğitimlerle yeteneğini pekiştiren Sezer, "Bir Şey Yap Güzel Olsun" filmindeki performansıyla adını duyurdu ve birçok ödül kazandı. 2017 yılında ise yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği 50 kişilik dev kadrosuyla ‘Kalbimiz Çanakkale’ filmiyle başarılarını taçlandırdı.

Genç Oyuncu Sezer, 2017 yılında 100. Yıla özel ‘Kalbimiz Çanakkale’ filminin senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiğini ifade ederek çekimleri için 50 kişilik kadro oluşturduğunu söyledi.