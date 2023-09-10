Fleksibl üreteroskopinin taş dışında kullanıldığı iki alan daha vardır. Bunlardan bir tanesi idrar yollarında kanamadır. İdrar yollarında kanamayı biz çok önemseriz ve yapılan incelemelerle bunun nedenini muhakkak bulmaya çalışırız. Radyolojik yöntemlerin bazen yetersiz kaldığı durumlarda ama idrar yollarında bu kanamanın da önemli olduğunu düşündüğümüz anlarda fleksibl üreteroskop dediğimiz aletle girerek, idrar yollarının her noktasını inceleyip bu kanamanın nedenini bulabiliriz. İkincisi ise idrar yollarında, idrar sitolojisi dediğimiz bir inceleme yaptığımızda bize şüpheli bir bulgu verir. İdrar yollarında tümörün varlığını gösterir ama bu tümörün nereden olduğunu göstermez. Yine radyolojik yöntemler eğer bunun nereden olduğunu gösteremiyorsa o zaman fleksibl üreteroskopi ile girerek biz bunu idrar yollarının üriner sisteminin neresinde olduğunu ortaya çıkarabiliriz.