Fleksibl üreteroskopinin en büyük avantajı yüksek başarısının olmasıdır. Yani diğer yöntemlerde özellikle taş kırmada başarı oranları bu kadar yüksek değilken, fleksibl üreteroskopide %90-%96 oranında başarı söz konusudur. Fleksibl üreteroskopi doğal bir yoldan yapılan işlemdir. Yani vücudun herhangi bir yerinde kesi izi yapılmaz. Vücudun herhangi bir yerinde kesi yapılmaz. İdrar yaptığımız yerden, idrar kanalından girerek böbreğin her noktasına kadar ulaşabiliriz. En önemli avantajlarından bir tanesi de bazı durumlarda bir kişide hem idrar yolunda hem de böbrekte taş olabilir. Böyle bir kişiye açık ameliyat yapsak hem böbreğini ayrı bir yerden kesmemiz gerekecek hem de idrar kanalını ayrı bir yerden kesmemiz gerekecektir. Fleksibl üreteroskopi dediğimiz yöntemde, idrar kanalından girip önce idrar kanalındaki taşı kırabiliriz. Daha sonra daha da ilerleyip böbreğin içine girip böbrekteki taşı kırabiliriz. Başak bir avantajı da, bazen her iki böbrekte de aynı anda iki tane taş kanala düşer, tıkar ve hastamız aniden böbrek yetmezliğine girebilir. Bu durumda da hem sağ böbreğe, hem sol böbreğe aynı anda girerek iki böbreğe de müdahale edebiliriz. Açık cerrahide böyle bir imkanımız yoktur. Düşünün ki, birini sağ taraftan diğerini de sol taraftan keseceksiniz. Saatlerce süren bir ameliyattır. Halbuki bunda çok kısa bir sürede her iki tarafa da ulaşıp, hastamızı acil durumdan kurtarma şansımız oluyor. Bir diğer avantajı, çok şişman kişilerde açık ameliyat son derece zor bir işlemdir. Perkütan çok risklidir. Taş kırma tamamen etkisizdir. Normal bir yoldan girdiğinizde tüm yağ dokusunu, kiloyu bertaraf ederek idrar yollarına ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla kilolu hastalarda da seçilecek en önemli tedavi yöntemidir. Bir diğeri ise fleksibl üreteroskopi ile bazı böbrek yapısal anomalilerinde de yapabilirsiniz. Mesela bazen at nalı böbrek dediğimiz bir durum olabilir. Pelvik böbrek dediğimiz böbreğin farklı yerlerde olması olabilir. Cerrahilerin çok büyük riskleri vardır. Halbuki kapalı yöntemle girip bunu da halledebilirsiniz. Yani pek çok avantajı vardır. Hastanın konforu açısından son derece önemli bir yöntemdir. Açık cerrahide 5 ile 7 gün hastanede yatmanız gerekirken, burada eğer sabah erken yaparsanız akşam taburcu edilebilir veya 1 gün yatıp ertesi gün taburcu edebiliriz.