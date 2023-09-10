lep cerrahisi rekonstrüksiyon ameliyatlarının hemen hemen temelini teşkil eder. Flep dediğimiz şey, kendi damarıyla kan dolaşımıyla bir dokuyu koruyup yani kan dolaşımını ve canlılığını koruduğumuz bir dokuyu vücudun bir bölgesinden alıp başka bir bölgesine götürmektir. Yani doku eksikliğinin olduğu bir yeri vücudun başka tarafından aldığınız canlı bir dokuyla onarmaya çalışmaktır. Aslında doku bloğudur her şey olabilir. Ayak parmağını ele götürmek de olabilir, deri parçasını damarıyla yüze getirmek de olabilir. Yüz nakli de flep ameliyattır. Karnınızdan çıkan fazla yağları damarıyla beraber alıp memeye getirip, memeyi yeniden yapmak yani bir meme rekonstrüksiyonu yapmak için de olabilir. Flep, bir yerde doku eksikliği varsa o doku eksikliğinin canlılığını koruyan başka bir bölgedeki dokuyla onarma işlemidir.