Büyükler Kılıç Açık Turnuvası ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Ankara’da bulunan Yenimahalle Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Büyükler Kılıç Açık Turnuvası ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası, bu hafta sonu (9-10 Mart) Ankara’da düzenlenecek. Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yapılacak organizasyonda; 16 ilden toplam 183 sporcu mücadele edecek.

Büyükler Flöre Federasyon Kupası’nda Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla’dan 77 sporcu 9 Mart Cumartesi günü; Büyükler Kılıç Açık Turnuvası’nda ise 10 Mart Pazar günü Adıyaman, Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya ve Samsun illerinden 106 sporcu madalya arayacak.