Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’ açıldı. Fuarda, 39 ülkeden 250'den fazla nitelikli alıcı, Bursalı sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

BTSO, gıda sektörünün ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamak amacıyla yeni nesil fuar organizasyonlarına devam ediyor. Merinos AKKM’de gerçekleştirilen fuar, gıda firmaları ve gıda teknolojileri alanındaki markaların katılımıyla sektörü yeni pazarlara açmayı ve ihracatı artırmayı hedefliyor. 50’den fazla firmanın yer aldığı fuarın ilk gününde Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün de firmaları ziyaret etti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, fuarın geleneksel bir buluşma olduğunu belirterek, “Bu fuar, sadece Bursa’nın değil, bölgenin en büyük gıda buluşmalarından biri. Gıda sektörünün önemi pandemi sürecinde de ortaya çıktı. Bursa, bu topraklarda yetişen ürünleri küresel pazara sunma konusunda önemli bir merkez” dedi.

Vali Yardımcısı Salih Altun, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Fuar, tedarik zincirinin güçlü olması açısından büyük önem taşıyor. Burada sergilenen ürünler dünya standardında” ifadelerini kullandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise fuarın, sektörün geleceği için önemli bir buluşma olduğunu vurgulayarak, “Yerli üreticilerin yanı sıra yurt dışından nitelikli alıcılar da burada yer alıyor. Bu tür organizasyonların diğer şehirlerde de yapılmasını umuyorum” dedi.

Fuar, 26 Eylül Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.