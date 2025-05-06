Yayınlanan analizde, Türkiye’nin Suriye’deki etkisinin giderek arttığına dikkat çekilirken, “Gücünüz tükendi, Erdoğan ile çatışmak felaketiniz olur” ifadeleriyle Tel Aviv yönetimine doğrudan mesaj verildi.

ABD’nin prestijli dış politika dergisi Foreign Affairs, Türkiye’nin Suriye’de artan etkisinin İsrail’de ciddi endişelere yol açtığını yazdı. Yayınlanan analizde İsrail’in Türkiye ile askeri bir çatışmaya sürüklenmesinin büyük bir stratejik hata olacağı vurgulandı.

Dergi, “Güçleri dağılmış ve uluslararası itibarı dibe vurmuş olan İsrail’in ihtiyaç duyduğu son şey, yeni bir düşmandır” ifadelerine yer verdi.

“Suriye Üzerinden Yaklaşan Çatışma” başlıklı analizde, Türkiye'nin Suriye’de hem terör örgütü PKK/YPG’ye karşı yürüttüğü mücadeleyle hem de mülteci krizinin çözümü için attığı adımlarla etkisini giderek artırdığına dikkat çekildi.

Analize göre Ankara, bölgede en aktif ve baskın güç haline gelirken, Tel Aviv bu yükselişi büyük bir tehdit olarak algılıyor.

Foreign Affairs analizinde, Şara'nın Suriye'de iktidarı ele geçirmesiyle birlikte oluşan yeni denklemde Türkiye'nin konumunun daha da güçlendiği belirtiliyor. Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde kurduğu etkin alanlar sayesinde yeni yönetim üzerinde ciddi bir nüfuz kazandığı ve bu durumun, Türkiye'nin bölgede “oyun kurucu” rolünü pekiştirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin, hem güvenli bölge politikası hem de milyonlarca Suriyeli mültecinin onurlu dönüşü için geliştirdiği planlar çerçevesinde kalıcı stratejiler geliştirdiği öne çıkarıldı.

İSRAİL'İN KORKUSU: TÜRKİYE'NİN GÖLGESİNDE KALMAK

İsrail’in Suriye’deki pozisyonunu tahkim etmeye çalıştığı dönemde Türkiye'nin askeri ve diplomatik üstünlüğünün Tel Aviv'de “panik havası” oluşturduğu ifade edilen analizde, özellikle Türkiye'nin hava savunma sistemleri kurma girişiminin İsrail tarafından sert biçimde karşılandığı belirtildi.

İsrail'in, Suriye’de Türkiye ile aynı sahada bulunmaktan rahatsız olduğu ve Ankara’nın İsrail karşıtı militanlara alan açmasından endişe ettiği yinelendi. Ancak Foreign Affairs, Tel Aviv yönetimine net bir uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“İsrail, Türkiye ile ilişkilerinin, Suriye’deki askeri pozisyonunu sertleştirmek için acele etmesinin bir zayiatı olmamasını sağlamalıdır. Güçleri dağılmış ve uluslararası itibarı dibe vurmuş olan İsrail’in ihtiyaç duyduğu son şey, yeni bir düşmandır.”

Analizde ayrıca ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının ardından Türkiye’nin bölgedeki etkisinin daha da artacağına dikkat çekildi. İsrail'in, ABD’nin geri çekilmesinden sonra Suriye’de yalnız kalma korkusuyla hareket ettiği, ancak bu panikle Türkiye ile askeri gerilim yaşamaktan kesinlikle kaçınması gerektiği belirtildi.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü uzmanları tarafından kaleme alınan yazıda, İsrail’in Suriye’de kurduğu “tampon bölgeler”in çatışmayı önleyemeyeceği, asıl meselenin Türkiye gibi bölgesel aktörlerle açık iletişim kurmak olduğu vurgulandı.