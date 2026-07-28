Hindistan'da çekildiği iddia edilen videolarda, gıda imalathanesinde görevli kişilerin geleneksel bir gıda olan soya chaap hamurunun üstünde yuvarlandığı görüldü.

HAMURUN ÜZERİNDE DAKİKALARCA YUVARLANDI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kayıtlarda 4 ila 5 gencin üretim alanında bulunduğu görülüyor. Görüntülerde gençlerden biri geleneksel bir yiyecek olan soya chaap yığınının üstüne uzanırken, diğerleri üzerine hortumla su tutarak onu ürünlerin üstünde sürüklüyor. Temizlik kurallarının tamamen hiçe sayıldığı anlar, izleyenlerin büyük tepkisini topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin başta Noida'da çekildiği öne sürülse de yetkililer, yapılan ön tetkikte videonun Gautam Buddha Nagar bölgesine ait olmadığını bildirdi. Hadisenin gerçek yerinin tespiti için soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Gıda Güvenliği Müdürlüğü ise ihtiyati tedbir amacıyla bölgedeki soya chaap imalathanelerinde denetimlerini artırdı. Yetkililer, hijyen ve gıda güvenliği standartlarının denetimi için özel ekiplerin görevlendirildiğini, çeşitli üretim tesislerinden örnekler alındığını ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Görüntülerin sosyal platformlarda paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar bu koşullarda üretilen söz konusu gıdayı bir daha yemeyeceklerini ifade ederken, birçok kişi de videoda yer alan şahıslar ile işletme hakkında yasal işlem yapılması talebinde bulundu. Yetkililerin soruşturmayı sonuçlandırmasının ardından olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.