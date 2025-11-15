Kaynak: Dünya Gazetesi

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinin yaşadığı trajedi, gıda güvenliği konusunu tekrar gündeme taşıdı. Anne Çiğdem Böcek ile 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, tükettikleri yiyeceklerin ardından yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise hastanede tedavi görüyor. Olay sonrası başlatılan ‘zehirlenme şüphesi’ soruşturması devam ederken, olay halkta büyük endişe yarattı.