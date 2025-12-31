Başkan Bayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“24 yıllık bir iktidarın, artık yönetemez olduğu ülkemize reva gördüğü, ekonomik zorluklarla ve geçim sıkıntısıyla dolu olarak geçen bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte milletimizin yaşadığı güçlüklere yakından tanık olduk ve vatandaşlarımızın bu güçlüklerden doğan dertleriyle, her daim dertlenme gayretini gösterdik. Tabii ki; hep birlikte bu sıkıntılara göğüs gererken, her karanlık gecenin ardından umut dolu yeni bir sabahın doğacağına inandık.

2026 yılının, her şeye rağmen hepimiz için “millet iradesinin” egemen kılındığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, adaletin bir nebze olsun sağlandığı, özgürlüklerin evrensel düzeyde yaşandığı, insanca yaşamanın mümkün kılındığı, umut dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

Türk Milletinin refah ve huzur içinde yaşama özleminin hayat bulduğu bir sürecin, yeni yıl itibarı ile başlamasını temenni ederken; daha adil, daha güçlü ve daha güzel yarınlarda hep birlikte mücadele etmeye devam etmemiz, her zaman olduğu gibi en büyük arzumuzdur.

2026' başta ailelerimiz olmak üzere çoluğumuza, çocuğumuza, eş, dost, akraba ve yakınlarımıza, tüm sevdiklerimiz ve sevenlerimiz ile aziz milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirsin inşallah.”

Kaynak: BÜLTEN