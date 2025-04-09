Belediye başkanlarının ilk yılını 31 Mart'ta tamamladı.



ALF Araştırma 30 büyükşehirde 17 bin 420 katılımcıyla CATI ve CAWI yöntemiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Seçmen Panoraması" çalışmasını kamuoyu ile paylaştı



EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU SEÇİLDİ

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" ve "En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları"nın belirlendiği çalışmada; tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 62,3 ile ilk sırada yer aldı.