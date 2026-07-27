Öğr. Gör. Mustafa Kırca küratörlüğünde oluşturulan sergi, 16 eserden meydana gelirken, fotoğrafları sergi duvarları yerine kütüphane raflarında, kitaplarla yan yana konumlandırıyor. Bursa’nın eski yerleşim dokusu, sokakları ve insanlarını merkezine alan 'Bellek', görsel hafıza ile kitapların taşıdığı kültürel belleği aynı mekânda buluşturuyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açan 'Bellek', kentin anıtsal yüzünden ziyade günlük hayatın izlerine odaklanıyor. Ömer Aydın’ın renkli ve siyah-beyaz analog fotoğraflarında eski evler, taş sokaklar, pencereler, kent sakinleri ve hayatın ekseriyetle gözden kaçan detayları öne çıkıyor.

Öğr. Gör. Mustafa Kırca’nın küratöryel vizyonuyla kütüphane, yalnızca sergiye ev sahipliği yapan bir alan olmaktan çıkıp serginin bir unsuruna evriliyor. Kitap ebadında hazırlanan 16 çalışma, raflara ve okuma alanlarına yerleştirilerek ziyaretçiyi görüntü ile metin arasında yeni bağlar kurmaya davet ediyor.

20 Temmuz’da açılışı yapılan 'Bellek' sergisi, 5 Ağustos 2026 tarihine dek Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde konuklarını bekliyor.