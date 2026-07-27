Olay, dün saat 20.00 civarında Merkez Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, trafikte yol verme sebebiyle iki küme arasında münakaşa çıktı. Kısa sürede tırmanarak bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Mert B., Enes Furkan Y., Bora S. ile Atakan K. yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Emniyet güçleri tarafları ayırmak amacıyla havaya ateş açarak arbedeye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla civardaki hastanelere nakledildi. Yaralılardan Mert B.'nin ‘uyuşturucu madde ticareti', ‘uyuşturucu madde kullanmak' ve ‘taksirle yaralama' suçlarından toplam 3 sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat başlatan polis ekipleri, şüphelilerin taşıtını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, kavgaya karıştıkları saptanan Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö.'yü (35) gözaltına aldı.

Zanlılardan Eyüp Ö.'nün ‘kasten yaralama' ve ‘açıktan hırsızlık' suçlarından 22, Senem Ö.'nün ‘yankesicilik' ve ‘hırsızlık' suçlarından 19, Haydar Ö.'nün ise ‘hırsızlık', ‘kasten yaralama' ve ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 26 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

Olay esnasında kesici aleti kullanan şahsın otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (21) olduğu öne sürüldü. Şüphelinin ‘yankesicilik', ‘açıktan hırsızlık', ‘uyuşturucu madde kullanmak', ‘iş yerinden hırsızlık' ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet suçları' başta olmak üzere toplam 19 sabıka kaydı bulunduğu bildirildi. Ekiplerin Eyüp Ö.'yü yakalama çalışmaları sürüyor.