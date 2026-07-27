CHP’de görev yapan 94 milletvekilinin istifa etmesinin ardından, geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapan 264 isim de partiden ayrıldığını açıkladı. Ortak açıklamayı, CHP eski Ankara 1. Bölge Milletvekili Mehmet Tomanbay kamuoyuyla paylaştı.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre ortak açıklamada, “CHP’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönem milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP’mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık” denildi.
“Butlan kararını” yasalara aykırı olarak niteleyen önceki dönem CHP Milletvekillerinin açıklamasında şöyle denildi:
“Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır.
Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.
Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.
Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.
Halkımızın desteğiyle, CHP’nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyet’in temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”
Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle:
1. Erol Ağagil
2. Yaşar Ağyüz
3. Haydar Akar
4. Vezir Akdemir İzmir
5. Zekeriya Akıncı
6. Yakup Akkaya
7. Sabahat Akkiraz
8. Ayşe Nedret Akova
9. Ali Akyıldız
10. Bahattin Alagöz
11. Önay Alpago
12. Ahmet Altun
13. Faik Altun
14. Züheyir Amber
15. Kemal Anadol
16. Ali Arabacı
17. Oya Araslı
18. Necla Arat
19. Metin Arifağaoğlu
20. Çetin Arık Kayseri
21. Arsan Savaş Arpacıoğlu
22. Ali Arslan
23. Gani Aşık
24. İsmet Atalay
25. Hasan Aydın
26. Osman Aydın
27. Ergün Aydoğan
28. Feridun Ayvazoğlu
29. Erdoğan Bakkalbaşı
30. Mustafa Ali Balbay
31. Bülent Baratalı
32. Süheyl Batum
33. Hüseyin Bayındır
34. Coşkun Bayram
35. Kani Beko
36. İbrahim Yavuz Bildik
37. Hüsnü Bozkurt
38. Rıdvan Budak
39. Mehmet Büyükyılmaz
40. Rasim Çakır
41. Halil Çalık
42. Hüseyin Çamak
43. Barış Can
44. İsmet Çanakcı
45. Tolga Çandar
46. Ethem Cankurtaran
47. Fuat Çay
48. Vahit Çekmez
49. Süleyman Çelebi İst.
50. Tarık Cengiz
51. İzzet Çetin
52. Dursun Çiçek
53. Ömer Çiftçi
54. Hüsnü Çöllü
55. Yüksel Çorbacıoğlu Artvin
56. Mehmet Alev Coşkun
57. Osman Coşkunoğlu
58. Halil Çulhaoğlu
59. Ayşe Eser Danişoğlu
60. Salih Dayıoğlu İzmir
61. İsmail Değerli
62. Kemal Değirmendereli
63. Nurettin Demir
64. İlhan Demiröz
65. Hilmi Develi
66. Turgut Dibek
67. Celal Dinçer
68. Orhan Ziya Diren
69. A.Sedat Doğan
70. Celal Doğan
71. Muharrem Doğan
72. Orhan Düzgün
73. Mehmet Ali Edipoğlu
74. Akif Ekici
75. Kemal Ekinci
76. Oktay Ekşi
77. Şükrü Elekdağ
78. Orhan Eraslan
79. Nevin Gaye Erbatur
80. Tuncay Ercenk
81. Fuat Erçetin
82. Ali Haydar Erdoğan
83. Hikmet Erenkaya
84. Sabri Ergül
85. Abdurrezzak Erten
86. Ali Ahmet Ertürk
87. Refik Eryılmaz
88. Haluk Eyidoğan
89. Okan Gaytancıoğlu
90. Hasan Gemici
91. Nejat Gencan
92. Süleyman Girgin
93. Coşkun Gökalp
94. Mehmet Gökdağ
95. Mehmet Göker Burdur
96. Numan Gültekin
97. Rahmi Güner
98. Cemalettin Gürbüz
99. Zeynep Damla Gürel
100. Uluç Gürkan
101. Ayşe Gürocak
102. Güneş Gürseler
103. Yalçın Gürtan
104. Hulusi Güvel
105. Hasan Güyüldar
106. Mehmet Haberal
107. Süleyman Hatinoğlu
108. Güler İleri
109. Ali Ilıksoy
110. Mustafa İlimen
111. Ceyhun İrgil
112. Mahmut Işık
113. Ruşen Işın
114. İbrahim O. Kaboğlu
115. Mehmet Kahraman
116. Sena Kaleli
117. Nail Kamacı
118. Ekrem Selçuk Kangal
119. İrfan Kaplan
120. Mehmet Hilal Kaplan
121. Emin Karaa
122. Selahattin Karaahmetoğlu
123. Erdal Karademir
124. Ender Karagül
125. Tuncay Karaytuğ
126. Atilla Kart
127. Mehmet Kartal
128. Yılmaz Kaya
129. Yakup Kepenek
130. Mehmet Kerimoğlu
131. Mehmet Siyam Kesimoğlu
132. Ahmet Güryüz Ketenci
133. Ali Keven Yozgat
134. İsmet Önder Kırlı
135. Emin Koç
136. Haluk Koç
137. Tevfik Koçak
138. Muhsin Koçyiğit
139. Devrim Kök
140. Ural Köklü
141. Ali İhsan Köktürk
142. Emre Köprülü
143. Esfender Korkmaz
144. Osman Taney Korutürk
145. Erol Köse
146. Şevket Köse
147. Tufan Köse
148. Erdal Koyuncu
149. Sedef Küçük
150. Mehmet Küçükaşık
151. Mustafa Kul
152. Sami Kumbasar
153. Bekir Kumbul
154. Kazım Kurt
155. Rüştü Kurt
156. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
157. Faruk Loğoğlu
158. Hasan Macit
159. Bayram Meral
160. Cengiz Gökçel
161. Türkan Miçooğulları
162. Ziya Gökalp Mülayim
163. Güldal Mumcu
164. Mehmet Neşşar
165. Orhan Ocak
166. Selahattin Öcal
167. Kadir Gökmen Öğüt
168. Yalçın Oğuz
169. Ali Oksal
170. Şinası Öktem
171. Güldal Okuducu
172. Melda Onur
173. Onur Öymen
174. Sakine Öz
175. İsmail Özay
176. Ahmet Sırrı Özbek
177. Hüseyin Özcan
178. Osman Özcan
179. Suat Özcan
180. Malik Ecder Özdemir
181. Kazım Özev
182. Ramazan Kerim Özkan
183. Yüksel Özkan
184. Mustafa Öztin
185. Harun Öztürk
186. Cengiz Özyalçın
187. Mustafa Özyürek
188. Mustafa Özyurt
189. Bilgin Paçarız
190. Mehmet Parlakyiğit
191. Sedat Pekel
192. Doğan Şafak
193. Arif Sağ
194. Kemal Sağ
195. Fikri Sağlar
196. Ali Haydar Şahin
197. Nadir Saraç
198. Faruk Sarıaslan
199. Ali Sarıbaş
200. Sıdıka Sarıbekir
201. Şenal Sarıhan
202. Timurçin Savaş
203. Mustafa Sayar
204. Mehmet Nuri Saygun
205. Cevdet Selvi
206. Bedri Serter
207. Nur Serter
208. Şadan Şimşek
209. Yahya Şimşek
210. Kamil Okyay Sındır
211. Mehmet Sefa Sirmen
212. Behiç Sonbay
213. Murat Sönmez
214. Ertöz Vahit Suiçmez
215. Tayfun Süner
216. Abuzer Tanrıverdi
217. İbrahim Taşdemir
218. Turan Tayan
219. Ali Tekin
220. Hayati Tekin
221. Mustafa Timisi
222. Erol Tınaztepe
223. İsmet Tokdemir
224. Mehmet Tomanbay
225. Ramis Topal
226. Celal Topkan
227. Binnaz Toprak
228. Muharrem Toprak
229. Altan Tuna
230. Erol Tuncer
231. Neccar Türkcan
232. Elif Doğan Türkmen
233. Rıza Türmen
234. Enis Tütüncü
235. Şahin Ulusoy
236. Baha Ünlü
237. Halil Ünlütepe
238. Engin Ünsal
239. Hüseyin Ünsal
240. Fahrettin Üstün
241. Kazım Üstüner
242. Necati Uzdil
243. Sedat Uzunbay
244. Ali Cumhur Yaka
245. Sabri Yavuz
246. Abdülaziz Yazar
247. M. Ziya Yergök
248. Erdoğan Yetenç
249. İdris Yıldız
250. Mahmut Yıldız
251. Sacid Yıldız
252. Dilek Yılmaz
253. Mustafa Yılmaz (Malatya)
254. Rıza Yılmaz
255. Ahmet Yılmazkaya
256. Bayram Yılmazkaya
257. Vedat Yücesan
258. Alaattin Yüksel
259. Hilmi Yükselen
260. Bekir Yurdagül
261. Rafet Zeybek
262. Tufan Hirfanoğlu
263. Veli Zeren
264. Necati Tığlı