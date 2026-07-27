Olay, Hamidiye Mahallesi Dışbudak Sokak üzerinde bulunan özel anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçe duvarında bulunan süs bitkileri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.