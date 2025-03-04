Denizbank



04.10.2024 ile 28.02.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Denizbank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.



Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;



0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

* Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;,



0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

İNG



SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilme fırsatı. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon da elde edilebilir.



Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.



1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,



10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,



15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,



20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.



Kampanya 1 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Garanti Bankası



Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilir.

Halkbank



Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK'lı emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi söz konusu. Maaş tutarlarına göre promosyon ödemeleri şöyle:



10.000 TL - 14.999,99 TL / 8.000 TL



15.000 TL - 19.999,99 TL / 10.000 TL



20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL



Ziraat Bankası



SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.



QNB



15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü!



Emekli maaşını Bankamızdan alan QNB Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 1200 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilir.

