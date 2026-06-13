Sabah erken saatlerde sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve veliler büyük heyecan yaşarken, Şişli’de sınava gireceği okulu karıştırarak, Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu’na gelen kız öğrenci panik yaşadı. Yanlış okulda olduğunu öğrenen öğrenci gözyaşlarına boğulurken, çevrede bulunan görevliler ve vatandaşlar öğrenciye yardımcı olmaya çalıştı.

Doğru sınav merkezinin yan taraftaki Nişantaşı Nuri Akın Lisesi olduğunun belirlenmesinin ardından öğrenci, ailesi ve görevlilerin desteğiyle sınava gireceği okula yetiştirildi. O anlarda çevredeki vatandaşlar ve öğrenci panik ve heyecan yaşarken, yetişememe korkusu yaşayan öğrenci gözyaşlarına boğuldu.

"Kız öğrenci, yanlış okula gelmiş yan yana okullar olduğu karıştırmış için ama yetiştirdik"

Sınava çocuğunu getiren velilerden Rabia Bilgiç, "Kız öğrenci, yanlış okula gelmiş yan yana okullar olduğu karıştırmış için ama yetiştirdik. Sonuçta o da bizim bir evladımız" dedi.

Öte yandan, sınav merkezleri önünde ise veli yoğunluğu yaşandı.