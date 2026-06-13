Genç Kız Takımı, 19 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda grubunu lider tamamlayarak eleme turuna yükseldi. Yıldız Kız Takımı ise 63 takımın 12 grupta yer aldığı turnuvada başarılı performansıyla dikkat çekti.

Turnuva boyunca azimli ve disiplinli bir oyun ortaya koyan iki takım da finale yükselerek önemli bir başarı elde etti. Yıldız Kız Takımı, 8 Haziran’da oynanan final karşılaşmasında rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Genç Kız Takımı ise 12 Haziran’daki final maçında rakibini 3-1 yenerek altın madalyaya uzandı.

Sezon boyunca ortaya koydukları emek, özveri ve takım ruhunun karşılığını alan sporcular, kulüplerine ilk sezonlarında iki şampiyonluk birden kazandırmanın gururunu yaşadı.

İnegöl Seçkin Spor Kulübü yönetimi, başarıda emeği geçen sporcuları, antrenörleri, kulüp yönetimini ve desteklerini esirgemeyen aileleri tebrik ederek, aynı azim ve kararlılıkla yeni başarılara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.