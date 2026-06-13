ABD ile İran arasındaki savaşın ekonomik etkileri, birçok ülkede enerji alanında krizlere yol açtı. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla petrol fiyatları hızla yükselirken, bu durum enerji maliyetlerine de zam olarak yansıdı.

Türkiye’de de akaryakıt fiyatları bu süreçten etkilenirken, son gelişmeler vatandaşlar için umut oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıları bir kez daha durdurduğunu açıklayarak taraflar arasında anlaşmaya varıldığını ve imza sürecinin yaklaştığını duyurdu.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

ABD Başkanı'nın bu açıklamasının hemen ardından piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı. Açıklama sonrası Brent petrolün varili 90 doların altına inerek 87 dolara kadar düştü.

AKARYAKITTA İNDİRİM GÜNDEME GELDİ

ABD-İran savaşının bir anlaşmayla sona ereceği yönündeki beklentiler ve Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıtta indirimi gündeme getirdi. Motorine Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev indirim gelmesi bekleniyor.

4 LİRA 88 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litresine 4 lira 88 kuruşluk indirim gelecek.

Ancak eşel mobil sistem gereği, pompaya 1 lira 22 kuruşluk bir indirim tutarı yansıyacak.

Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.