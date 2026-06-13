Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Hatipoğlu, kadınlarda sık görülen pelvik taban sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

"En sık karşılaştığımız tip stres tipi idrar kaçırma"

İstemsiz idrar kaçırma probleminin kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Hatipoğlu, "Kadınlarda en sık karşılaştığımız tip stres tipi idrar kaçırmadır. Bu durum öksürme, hapşırma, egzersiz yapma veya ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran anlarda istemsizce ortaya çıkar. Bunun yanında ani sıkışma hissi ile kendini gösteren sıkışma tipi idrar kaçırma ve her iki tipin bir arada görüldüğü karışık tip idrar kaçırma da sık karşılaştığımız klinik tablolardır. Bu durum fiziksel bir sorun gibi görünse de tedavi edilmediğinde kadınlarda özgüven eksikliğine ve sosyal hayattan kopmaya varacak derecede ileri psikolojik ve ruhsal problemlere neden olabilir" diye konuştu.

"Pelvik taban kas egzersizleri birçok hastamızda cerrahiye gerek kalmadan fayda sağlar"

Doğru tedavinin ayrıntılı bir muayeneden geçtiğini vurgulayan Dr. İrem Hatipoğlu, "Tedavide ilk basamak her zaman konservatif, yani cerrahi olmayan yöntemlerdir. Yaşam tarzı değişiklikleri, kilo kontrolü, sıvı tüketiminin düzenlenmesi ve pelvik taban kas egzersizleri birçok hastamızda cerrahiye gerek kalmadan fayda sağlar. Özellikle hafif ve orta dereceli stres tipi idrar kaçırmada pelvik taban kas egzersizleri oldukça etkili bir seçenektir" dedi.

"Aşırı aktif mesane hissi varsa ilaç tedavileri kullanılıyor"

Ani sıkışma hissi yaşayan hastalarda medikal tedavinin öne çıktığını belirten Dr. Hatipoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Medikal tedavide kullandığımız özel ilaçlar ile mesane kasının istemsiz kasılmasını azaltarak sık idrara çıkma hissinin önüne geçebiliyoruz. Ayrıca menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda, ürogenital doku kaybına bağlı semptomları gidermek adına lokal vajinal östrojen tedavisinden de yararlanıyoruz. Bazı hastalarda bu süreci mesane eğitimi ve davranışsal tedavilerle destekliyoruz."

"Ameliyatta "Sling" yöntemi ile başarı sağlanabiliyor"

Egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi seçeneğin devreye girdiğini kaydeden Hatipoğlu, "Günümüzde stres tipi idrar kaçırma cerrahisinde en sık başvurduğumuz yöntemlerden biri ’midüretral sling’ operasyonlarıdır. İdrar kanalının orta kısmına destek sağlayarak kaçırmayı önlemeyi amaçlayan bu operasyonlar, kapalı (minimal invaziv) yöntemlerle yapıldığı için hem hastanın iyileşme sürecini hızlandırır hem de çok yüksek başarı oranlarına sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Gerekli durumlarda iki ameliyatı aynı anda yapabiliyoruz"

Jinekolojik operasyonların zaman zaman üriner sistemi etkileyebileceğini, rahim alınması veya organ sarkması ameliyatları sonrasında mesane fonksiyonlarında değişimler gözlenebileceğini ifade eden Dr. İrem Hatipoğlu, "Pelvik organ sarkması ile idrar kaçırma sıklıkla birlikte görülür. Bu nedenle sarkma cerrahisi planladığımız hastalarda ’gizli stres inkontinans’ riskini mutlaka değerlendiriyoruz. Gerekli durumlarda organ sarkması cerrahisi ve genital estetik operasyonları ile idrar kaçırma ameliyatını eş zamanlı olarak uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

"Kişiye özel tedavi planı başarıyı getiriyor"

Ameliyat sonrası süreçte doğru hasta seçiminin ve takibin hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Hatipoğlu, "Kadınlarda idrar kaçırma sık görülen ancak tamamen tedavi edilebilir bir sağlık problemidir. Hastaların multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve kişiye özel tedavi planlanması başarıyı getiren en önemli unsurdur" dedi.