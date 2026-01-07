Kaynak: Yeni Şafak

Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi, prim günlerindeki eksikliği nasıl giderebileceğini merak ediyor. Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan borçlanma hakları, sigortalılara belirli şartlar altında çalışılmayan süreleri prim gününe saydırma imkânı tanıyor. Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma ve eğitim gibi nedenlerle sigorta dışında kalan dönemler bu kapsamda değerlendirilirken, söz konusu uygulamalar emekliliğe giden süreci de kısaltabiliyor. Hangi borçlanma türünün kimleri kapsadığı, başvuruların nasıl yapılacağı ve tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.