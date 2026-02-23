Sosyal güvenlik sisteminde uzun yıllardır uygulanan ve çalışanlara statü değiştirerek daha avantajlı emekli olma imkânı tanıyan "son 7 yıl" kuralı, 2008 sonrası sigortalılar için geçerliliğini yitirdi. Yeni düzenlemede emeklilik statüsü son yıllara göre değil, tüm çalışma hayatına göre belirleniyor.

VATANDAŞLAR EMEKLİLİĞE KISA SÜRE KALA STATÜ DEĞİŞTİRİYORLARDI

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4/1-a), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında toplanmış olsa da emeklilik koşulları statülere göre farklılık göstermeyi sürdürüyor. Prim gün sayısı bakımından SSK, Bağ-Kur’a göre yaklaşık 1.800–2.000 gün daha az prim gerektirdiği için daha avantajlı kabul ediliyor. Bu nedenle geçmişte birçok sigortalı, emekliliğe kısa süre kala statü değiştirerek daha düşük primle emekli olmayı tercih ediyordu.

2008 ÖNCESİ SİGORTALILAR İÇİN HAK DEVAM EDİYOR

2008’deki SGK reformundan önce sigortalı olanlar için “son 7 yıl” uygulaması sürüyor. Bu düzenlemeye göre, son 2.520 gün içinde en fazla hangi sigorta statüsünde (en az 1.260 gün) prim ödenmişse emeklilik o statü üzerinden bağlanıyor. Örneğin uzun süre Bağ-Kur kapsamında çalışan bir kişi, emekliliğine 3,5 yıl kala SSK’lı olarak çalışmaya başlar ve gerekli koşulları yerine getirirse SSK’dan emekli olabiliyor.

YENİ SİSTEMDE TÜM ÇALIŞMA HAYATI ESAS ALINIYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki köşesine taşıdığı bilgilere göre; ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için ise bu uygulama kaldırıldı. Yeni sistemde emeklilik statüsü belirlenirken son yıllar değil, tüm çalışma süresi dikkate alınıyor.

Bu kapsamda çalışma hayatının büyük bölümünü Bağ-Kur'lu geçiren bir kişi, son yıllarda SSK'lı çalışsa bile çoğunluk Bağ-Kur'da olduğu için emeklilik şartlarını Bağ-Kur'a göre tamamlamak zorunda kalacak. Bu da 9.000 prim günü şartının devreye girmesi anlamına geliyor.