Yaşanan bu gelişmelere ilişkin AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’den gelen açıklamalar, partinin içinde büyük bir tartışma başlattı. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP içerisindeki sessizliği eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakıldığını ve hatta içeriden de darbe yediğini öne sürdü.



Metiner: 'Gezi ve 17/25 Süreçlerinde de Aynı Sessizlik Hakimdi'

Mehmet Metiner, geçmişten bu yana Erdoğan’ın zor dönemlerde yalnız bırakıldığını ifade etti. Açıklamalarında, Gezi olayları, 17/25 Aralık süreci ve FETÖ ile mücadele dönemlerinde de benzer bir sessizliğin hâkim olduğunu belirtti. Bu süreçlerde yalnızca birkaç ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık destek verdiğini vurgulayan Metiner, parti içindeki bazı isimlerin sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getirdi.