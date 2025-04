Nefes yazarı Aytunç Erkin, DEM heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmede ‘infaz paketine’ ilişkin konularında konuşulduğunu belirtirken, Ankara’da bu kapsamda Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay’ın da tahliye edilmelerinin önü açılabilir iddiasının konuşulduğunu aktardı.



BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili terörist Öcalan’ı meclise davet ederek ‘silah bırakıp, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin başlattığı süreç, İmralı’da DEM heyeti ve Öcalan arasındaki görüşmelerle devam etti. Üçüncü görüşmede teröristbaşı Öcalan tarafından terör örgütü PKK’ya ‘silah bırakın’ çağrısı geldi. Terör örgütü PKK ise şartlı olarak silah bırakacağını açıkladı.

Terör örgütü PKK’nin silah bırakması bir yandan ilerlerken bir yandan da DEM heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin, Koçyiğit konu başlıklarını açıkladı ve “Taleplerimizi dikkatle not ettiler, ortak belirlemelerimiz var. Bu konuda çalışacaklarını ilettiler, ihtiyaç olduğunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla sözleştik” ifadelerini kullandı.

Ancak görüşmede en önemli nokta ise ‘yeni yargı paketi’ oldu. Koçyiğit, “Yine infaz paketinde ‘örgüte üye olmamakla örgüt adına suç işleme’ suçlaması vardı. Anayasa Mahkemesi iptal etmişti ama Meclis’ten olduğu gibi geçmişti. AYM kararın uygun düzenleme beklentimizi ifade ettik” dedi.



UÇUM: YENİ BİR SÜREÇ OLACAKTIR



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise 23 Nisan’da yayımladığı “Birinci Meclis ve terörsüz Türkiye’ye geçiş” başlıklı sosyal medya yazısında terör örgütünün silah bırakması sonrası yeni bir sürecin olacağını belirtirken, “Terörsüz Türkiye’nin bir sonuç değil başlangıç olduğu, terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağı bellidir. Yeni dönem Türkiye’yi her bakımdan güçlendirecek bir süreç olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İlerleyen sürece ilişkin ünlü yazar Aytunç Erkin, Ankara koridorlarındaki bomba iddiayı açıkladı. Erkin, “İnfaz hukukunda geniş düzenlemeler yapılması ve toplumsal zarar ve infial yaratan suçlar haricinde tüm mahkumları kapsaması söz konusu olabilir. Bu kapsamda Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay’ın da tahliye edilmelerinin önü açılabilir” ifadelerini kullandı.