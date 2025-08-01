Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 yılı KÇP görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin arından Atalay, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (TES-İŞ) Kamu Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, görüşmenin olumlu geçtiği mesajını verdi.

Hükümetin en son teklifinin ilk altı ay için yüzde 24,1, ikinci altı ay içinse yüzde 11 olduğunu hatırlatan Atalay, "Yani burada bizim talebimiz ikinci altı ay için 16,57’yidi. Yani bizim talebimiz oydu. Yani gerçekleşen enflasyon" diye konuştu.

"2025 yılının ikinci 6 ayı için verilen yüzde 11’i aştık ama yüzde 16,67’yi bulmadı"

Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, "2025 yılının ikinci 6 ayı için verilen yüzde 11’i aştık ama yüzde 16,67’yi bulmadı. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek" açıklamasında bulundu.

"Teklif yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın"

Hükümetin yaptığı son teklife ilişkin konuşan Atalay, "Yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar. Sendikalar, işçi, onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım" ifadelerine yer verdi.