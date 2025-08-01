11 ilçede, 18 farklı noktada

Yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde de gençleri yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da üniversite tercihi yapacaklara 11 ilçede kuracağı 18 farklı noktada uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Üniversite Tercih Noktaları kentin farklı noktalarında 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde hizmet verecek. Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.

Uzman rehberler eşliğinde yardımcı olunacak

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih aşamasına geçildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hazırlık kurslarından gençlik merkezlerine kadar her zaman gençlerin ve öğrencilerin yanında olduklarını dile getirdi. Kentin farklı noktalarında üniversite tercihi yapacaklara uzman rehberler eşliğinde yardımcı olacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, tercih yapacakların aldıkları puanları, yeteneklerini ve beklentilerini göz önünde tutmasını istedi. İstenmeyen veya yanlış kazanılan bir bölümün ileride sıkıntı doğurabileceğini anlatan Başkan Bozbey, gençlerin yapacakları tercihlerin şimdiden kendileri, aileleri ve gelecekleri adına hayırlı olmasını diledi.

Merkez tercih noktaları

Osmangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 4-5-6-7-8 Ağustos

Osmangazi Zafer Plaza önü 4-5-6-7-8 Ağustos

Osmangazi Korupark 4-5-6-7-8 Ağustos

Yıldırım Belediye Bayrak Alanı 4-5-6-7-8 Ağustos

Nilüfer Podyum Park 4-5-6-7-8 Ağustos

Nilüfer Marka AVM 4-5-6-7-8 Ağustos

İlçe tercih noktaları

Gemlik İskele Meydanı 4 Ağustos

İnegöl Heykel Önü 5-6 Ağustos

İznik Eski Belediye Binası önü 6-7 Ağustos

Mudanya İskele Meydanı 7 Ağustos

Karacabey Atatürk Kent Meydanı 8 Ağustos

Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı 8 Ağustos

Büyükşehir Belediyesi YKS Hazırlık Merkezleri

Yıldırım Naim Süleymanoğlu YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos

Yıldırım Vakıf YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos

Osmangazi Hürriyet YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos

Orhangazi YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos

Kaynak: BÜLTEN