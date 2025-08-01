11 ilçede, 18 farklı noktada
Yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde de gençleri yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da üniversite tercihi yapacaklara 11 ilçede kuracağı 18 farklı noktada uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Üniversite Tercih Noktaları kentin farklı noktalarında 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde hizmet verecek. Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.
Uzman rehberler eşliğinde yardımcı olunacak
Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih aşamasına geçildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hazırlık kurslarından gençlik merkezlerine kadar her zaman gençlerin ve öğrencilerin yanında olduklarını dile getirdi. Kentin farklı noktalarında üniversite tercihi yapacaklara uzman rehberler eşliğinde yardımcı olacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, tercih yapacakların aldıkları puanları, yeteneklerini ve beklentilerini göz önünde tutmasını istedi. İstenmeyen veya yanlış kazanılan bir bölümün ileride sıkıntı doğurabileceğini anlatan Başkan Bozbey, gençlerin yapacakları tercihlerin şimdiden kendileri, aileleri ve gelecekleri adına hayırlı olmasını diledi.
Merkez tercih noktaları
Osmangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 4-5-6-7-8 Ağustos
Osmangazi Zafer Plaza önü 4-5-6-7-8 Ağustos
Osmangazi Korupark 4-5-6-7-8 Ağustos
Yıldırım Belediye Bayrak Alanı 4-5-6-7-8 Ağustos
Nilüfer Podyum Park 4-5-6-7-8 Ağustos
Nilüfer Marka AVM 4-5-6-7-8 Ağustos
İlçe tercih noktaları
Gemlik İskele Meydanı 4 Ağustos
İnegöl Heykel Önü 5-6 Ağustos
İznik Eski Belediye Binası önü 6-7 Ağustos
Mudanya İskele Meydanı 7 Ağustos
Karacabey Atatürk Kent Meydanı 8 Ağustos
Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı 8 Ağustos
Büyükşehir Belediyesi YKS Hazırlık Merkezleri
Yıldırım Naim Süleymanoğlu YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos
Yıldırım Vakıf YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos
Osmangazi Hürriyet YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos
Orhangazi YKS Hazırlık Merkezi 4-5-6-7-8 Ağustos