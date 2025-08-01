"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda dikkat çeken kararlar yer aldı.

KALAN CEZALARI AFFEDİLDİ

Bu kararlardan biri de 9 mahkuma yönelik af oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişinin cezaları sağlık gerekçesiyle kaldırıldı.

CEZASI KALDIRILAN İSİMLER

Söz konusu isimler şu şekilde belirtildi: Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu.

Dün de mal varlığı dondurulan 5 kişi üzerindeki kararın kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.