Fransa'da, Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sadece üç gün kala büyük bir skandal yaşandı. Cumartesi sabahı saat 05:00 civarında, 25 yaşındaki Avustralyalı bir kadın turist, ünlü Moulin Rouge kabaresinin yakınındaki bir kebapçıda beş erkek tarafından tecavüze uğradı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının giysilerinin yırtıldığı ve çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Polis, olayın tecavüz olarak kayıtlara geçtiğini doğruladı. İngiliz medyası tarafından yayınlanan ek görüntülerde, şüphelilerin kadına fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Fransız polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını ve bu skandalın Olimpiyatlara gölge düşürmemesini umduklarını belirtti. Olimpiyatlar için, 43 ülkeden getirilen yaklaşık 45.000 polis memuru ve 18.000 asker ile büyük bir güvenlik güçleri konuşlandırılmış durumda. Ayrıca, bölgede drone ve İHA'lar da görev için hazır da bekletildi.