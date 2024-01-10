Fransiyum, atom numarası 87 ve element sembolü Fr olan oldukça radyoaktif bir alkali metaldir. Doğal olarak oluşmasına rağmen çok çabuk bozulduğu için çok nadirdir. Aslında bilim insanları, bu hızlı bozulmadan dolayı gerçekte neye benzediğini anlayacakları bir fransiyum örneğine sahip olmadılar! Bu makale ile Fransiyumun kimyasal ve fiziksel özellikleri ve ne için kullanıldığı hakkında bilgi edinin.

Fransiyum Elementi Özellikleri

Atom Numarası: 87

Sembol / Simge: Fr

Atom Ağırlığı: 223.0197

Keşif: 1939’da Paris’teki (Fransa) Curie Enstitüsü’nden Marguerite Perey tarafından keşfedilen fransiyum, keşfedilen son doğal elementti (diğerleri sentetik).

Elektron Dizilimi: [Rn] 7s 1

Kelime Kökeni: Keşfedenin anavatanı olan Fransa için adlandırılmıştır.

İzotoplar: Bilinen 33 fransiyum izotopu vardır. En uzun ömürlü, 22 dakikalık yarılanma ömrü ile Ac-227’den Fr-223’tür. Bu, fransiyumun doğal olarak oluşan tek izotopudur. Fransiyum hızla astatin, radyum ve radona bozunur.

Özellikler: Fransiyumun erime noktası 27°C, kaynama noktası 677°C ve valansı 1’dir. Sezyumdan sonra ikinci en az elektronegatif elementtir. Astatinden sonra ikinci en nadir doğal elementtir. Fransiyum, alkali metal serisinin bilinen en ağır üyesidir. Herhangi bir elementin en yüksek eşdeğer ağırlığına sahiptir ve periyodik sistemin ilk 101 elementinin en kararsız olanıdır. Fransiyumun bilinen tüm izotopları oldukça kararsızdır, bu nedenle bu elementin kimyasal özelliklerinin bilgisi radyokimyasal tekniklerden gelir. Elemanın tartılabilir miktarı hiçbir zaman hazırlanmamış veya izole edilmemiştir. Bugüne kadar, en büyük fransiyum örneği yalnızca yaklaşık 300.000 atomdan oluşuyordu.

Görünüm: Fransiyumun oda sıcaklığında ve basınçta katı yerine sıvı olması mümkündür. Elementin, diğer alkali metaller gibi saf halde parlak bir metal olması, havada kolayca oksitlenmesi ve suyla (çok) kuvvetli bir şekilde reaksiyona girmesi beklenmektedir.

Kullanım Alanları / Ne İşe Yarar: Fransiyum çok nadirdir ve çok çabuk bozulur, herhangi bir ticari kullanımı yoktur. Genellikle araştırma için kullanılır. Spektroskopi deneylerinde atom altı parçacıklar ve enerji seviyeleri arasındaki sabitlerin bağlanması hakkında bilgi edinmek için de kullanılmıştır. Elementin kanser için teşhis testlerinde uygulama bulması mümkündür.

Kaynaklar: Francium, aktinyumun alfa parçalanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Toryumu protonlarla yapay olarak bombardıman ederek üretilebilir. Uranyum minerallerinde doğal olarak bulunur, ancak dünyanın toplam kabuğunda muhtemelen herhangi bir zamanda bir onstan daha az fransiyum bulunur.

Element Sınıflandırması: Alkali Metal

Francium Fiziksel Veriler