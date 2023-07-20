Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mobilya Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada frenleri patlayan kamyon yoldan çıktı; sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesinde Mobilya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Murat Onur K.(28) yönetimindeki 11 AR 535 plakalı kamyonun yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenleri patladı. Yolda savrulan kamyon, yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.