Kahvaltılı programa Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İMOS Başkanı Osman Aybil, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, İMOSPAK Başkanı Varol Aydın ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BİZLER BİRLİKTE BİR GÜCÜZ

Kahvaltının ardından konuşan İMOSPAK Başkanı Varol Aydın, “Değerli Arkadaşlar toplantımıza katılım için teşekkür ederim. Öncelikle Cumartesi akşamı Pençe- Kilit operasyonunda haince pusuya düşürülen 9 şehit Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, yüce milletimize sabırlar diliyorum. Kim bu ülkenin bölünmesi için plan ve proje yapıyorsa, kim milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yelteniyorsa, kim bu ülkenin bayrağı, sancağı, istiklal marşından rahatsız oluyorsa Allah onları ıslah etsin. Islahı mümkün değilse kahrı perişan etsin. Kıymetli Basın Mensubu Arkadaşlarım, Çok Değerli İMOS Başkanım, Mobilyacılar Odası Başkanım, Şoför Odası Başkanım, Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi Başkanım, İMİDER İhracatçılar Derneği, İNSADER İnegöl Satış Danışmanları Derneği, İMOSPAK Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, ayrıca önceki dönem Başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Mobilya Fuarı öncesi farkındalık toplantımıza hep beraber katılmış bulunuyoruz. Değerli halkımız, kıymetli mobilyaya gönül vermiş meslektaşlarımız, kıymetli tasarımlarımız ile 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen fuara katılım sağlayarak sezona hazırlıklı başlayacağız. Bu vesileyle her dönem düzenlenen diksiyon, beden dili, teknik ve satış teknikleri ve tecrübe paylaşımları düzenleyerek üyelerimizi motivasyonlu bir şekilde İstanbul fuarına hazırlamaya çalıştık. Bol ve bereketli satışlar diliyorum. Bu vesileyle desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen değerli kurum başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bizler birlikte bir gücüz. Fuarımız şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. “

İNEGÖL MOBİLYASI ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDE

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “Şehitlerimize Allah rahmet eylesin dileklerimle başlıyorum. 40 yıldan beri süren bu terör belası son demlerini yaşasa da fırsat buldukça enseye çıkıyor. İnşallah bu son olur. Önümüzdeki 23-28 Ocak İstanbul Fuarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Giderken dikkat etmemiz gerekiyor, sağlığımız her şeyden daha önemli. Problemsiz bir şekilde gidip hayırlı bir ticaret yapmayı temenni ediyorum. İnegöl mobilyası artık dünyanın her yerinde. İstanbul Fuarı, İnegöl Fuarı, İtalya Fuarı, Amerika Fuarı, İMOS’un düzenlediği Hindistan Fuarı ve inşallah Dubai ve Amerika fuarı ile birlikte 2024 yılı içinde düşünüyoruz. İnegöl kabuğunu kırdı. Dünya pazarında ne kadar pay alabilirse İnegöl’ün mobilya sanayi için ihtiyaç pazarımızı, ihracatımızı artırmak zorundayız. Emeği geçen dış ticaretçilerimize, iç Pazar arkadaşlarımıza, ar-gecilerimize, çalışanlarımıza, bize proje sunanlara teşekkür ediyoruz.”

UYKUSUZ YOLA ÇIKMASINLAR!

İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, “Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Ben de geçtiğimiz hafta Pençe- Kilit operasyonunda şehit olan 9 kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ülkemizin başı sağolsun. Terör belasından tez zamanda kurtulacağız. Tabi bu her sene İMOSPAK, teşekkür ediyoruz kendilerine, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu işle alakalı olan tüm ticaretçi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu işte çığır açtılar. Tabi bunun bir de nakliye boyutu var. İnegöl’de, dünyada ender rastlanan bir dağıtım ağına sahibiz. Bu da aslında İnegöl mobilyası için ciddi bir kazanım. 23-28 Ocak 2024 tarihinde İstanbul fuarı düzenlenecek. Arkadaşlarımıza sordum, fuarın yüzde 50’sini arkadaşlarımız oluşturuyor. İşte bu da İnegöl’ün Türkiye’de ve dünyada gücünü gösteriyor. İnegöl’de ciddi mobilya firmaları var. Bu firmalar da bunları sevk eden nakliye firmalarımız var. Ben 23-28 Ocak fuara gidecek iş adamlarımıza, bunların nakliyesini yapacak arkadaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Uykusuz yola çıkmasınlar. Mutlaka kış lastiklerini taktırmış olsunlar. Biliyorsunuz 1 Ocak itibariyle başladı. Dikkatli araç kullansınlar. İstanbul uzak değil fakat gizli buzlanma olan yerler var. Biz her sene böyle toplantılarla İmospak biliyorsunuz çok duyarlı. Çağrılarımızı yapıyoruz. Geçen sene şükür kimsenin burnu bile kanamadan atlattık. Bu sene de öyle olacak diye tahmin ediyoruz. Hayırlı haftalar. Herkese İstanbul Fuarında hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Biliyorsunuz İnegöl ekonomisi sizinle güçlü. Biz her zaman söylüyoruz. Burası bir ticaret şehri. İnegöl de 3500’den fazla firma var irili ufaklı. İnegöl Ticaret Odası ve İnegöl Belediyesi tarafından daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Eğitimler verilmesi gerekiyor. Bunlar ilerleyen süreçte rayına oturtulacaktır. İnegöl’e her giren kuruş İnegöl’ de nefes alan herkese fayda sağlayacaktır. Ben herkese teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Bol kazançlar diliyorum.”

