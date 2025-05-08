Soruşturmanın merkezinde, 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultaya ilişkin bazı iddialar yer alıyor. Kurultay sonrasında genel başkanlık görevini bırakan Kılıçdaroğlu, 7 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programında bu sürece dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kurultayda yaşananlarla ilgili net bir açıklamanın parti yönetimince yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir,” demişti. Ancak elinde bu konuda somut bir bilgi olmadığını da özellikle vurgulamıştı.

Kurultaya yönelik şaibe tartışmaları sürerken, eski İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de iddialara sessiz kalan parti yöneticilerini hedef almıştı. Hamzaçebi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın “şaibeli kurultay” sözlerine karşı net bir duruş sergilemeyenlerin cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir sürece dahil olmaması gerektiğini ifade ederek, “Bu iddiayı ya meydan okuyarak reddedin, ya da o koltukta oturmayın” mesajı vermişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından başlatılan soruşturma, CHP’ye kayyum atanabileceği iddialarını da beraberinde getirmişti. Ancak CHP yönetimi bu iddialara karşı hızlı bir refleks göstererek olağanüstü kurultay düzenledi. Bu kurultayda, mevcut Genel Başkan Özgür Özel yeniden güçlü bir oy desteğiyle seçildi ve parti içinde oluşan kriz geçici olarak bastırılmış oldu.

Gelinen noktada, soruşturmanın seyri ve Kılıçdaroğlu’ndan alınacak ifade süreci yakından takip ediliyor. Siyasi kulislerde ise bu adımın olası etkileri ve yeni gelişmeler merakla bekleniyor.