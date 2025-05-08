Konya'da Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Dolu, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü’nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Dolu ve beraberindeki dernek üyeleri, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya ziyarette bulundu.

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Konya’daki talasemi hastalarının durumu ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü’nde farkındalık için hep birlikte olduklarını belirterek, "Talasemiyle mücadele eden kardeşlerimizin ve ailelerinin sesi olmak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak hepimizin sorumluluğu. Toplum olarak hepimize düşen görev; farkındalığı artırmak, destek olmak ve daha duyarlı olmak. Halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talasemi, kalıtsal bir kan hastalığıdır ve erken tanı sayesinde önlenebilir. Bu hastalığın tedavi sürecinde en hayati ihtiyaçlardan biri ise düzenli kan bağışıdır ve kan bağışı konusunda desteklerimizi esirgememiz gerekiyor. Bu anlamlı günde bir kez daha hatırlatmak isterim ki; bir damla kan, bir can demektir. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya ve destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Dernek Başkanı Mustafa Dolu da desteklerinden ötürü Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.