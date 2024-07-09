Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Kriviy Rig, Dnipro ve diğer şehirleri hedef alan yoğun füze saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Saldırılarda 166 kişi de yaralandı. Özellikle Kiev'de bulunan "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, şehir genelinde büyük çapta maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada saldırıları Ukrayna'nın enerji ve ekonomik tesislerine karşılık olarak gerçekleştirdiklerini belirtti ve hedeflerine ulaşıldığını açıkladı. Rusya, Kiev'in iddialarını reddederek, saldırıların sivil alanlara yönelik olduğu yönündeki suçlamaları da geri çevirdi. Bakanlık, Kiev'in fotoğraf ve video kanıtlarını kullanarak füzelerin Ukrayna'ya ait olduğunu öne sürdü ve bu tür iddiaların NATO toplantıları öncesinde provokasyon amacı güttüğünü savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da saldırıların ardından sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Rusya'nın saldırılarıyla çocuk hastaneleri ve sağlık merkezlerinin de zarar gördüğünü belirtmişti. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıların büyük can kaybına ve maddi zarara yol açtığını vurgulamıştı.