Galatasaray’ın yeni transferi Gabriel Sara, Hatayspor karşısında sonradan oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in açılış müsabakasında Galatasaray, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Norwich City’den transfer ettiği Gabriel Sara da bir ilki yaşadı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 57. dakikasında Kerem Demirbay’ın yerine oyuna dahil oldu. Böylece 25 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Taraftarlar da oyuna girdiği esnada tezahüratlarla Sara’ya destekte bulundu.