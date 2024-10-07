İsrail’in Gazze’ye yönelik bir yıldır süren saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, Filistin bayrağıyla aydınlatıldı. İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikle, Filistin’e destek verilmesi ve saldırılara dikkat çekilmesi hedeflendi. Aydınlatma gösterisi, İstanbul'da yaşayanlar ve turistler arasında büyük ilgi uyandırdı. Birçok kişi, bu anlamlı etkinliği sosyal medya üzerinden paylaşıp geniş bir etkileşim sağladı.

Vatandaşlardan Ayberk Yüksel, “Filistinli kardeşlerimize yapılanları kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz, umarım İslam dünyası bu duruma en iyi şekilde yanıt verir. Bu, hatırlamak için güzel bir yöntem” dedi.

Hidayet Koçak ise, “Elimizden geldiğince İsrail’i boykot ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Ne yapılabileceğini tam bilemiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. Acıları acımızdır” şeklinde konuştu.