Esenyurt Belediyesi, Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği 'Yapay Zeka Çağında Yetenek Yönetimi' semineriyle gençler için verimli ve ilham dolu bir programa ev sahipliği yaptı.

Belediyenin eğitim kurslarında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, Prof. Dr. Dinçer Atlı'nın değerli paylaşımlarıyla geleceğin dünyasına dair önemli bakış açıları kazandı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un kapasitesini artırdığı kurslar kapsamında düzenlenen seminerde gençlere; yapay zeka çağında değişen yetkinlikler, kariyer planlaması ve geleceğin mesleklerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, hem meslek seçimlerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sunan programdan memnuniyetle ayrıldı.